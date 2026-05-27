２７日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が出演。幼少期にいじめにあったことを告白した。黒柳徹子から幼少期について尋ねられると「目立つことが好きで、ボーイッシュな格好が多かった。７つくらい習い事をしていて、水泳、ピアノ、硬筆、そろばん、習字…」とコメントした野呂。「男の子と仲が良かったので、そういうことで嫌がらせがあったり。無視とか、すごい陰湿だ