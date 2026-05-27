7クラブでプレーした柳貴博が海外移籍準備関西リーグのイコマFC奈良は、これまでJリーグの7クラブを渡り歩いてきたDF柳貴博が、海外移籍を前提とした手続きと準備のために、チームを離脱することを発表した。柳が最後にプレーするのは、5月30日の関西1部リーグのASラランジャ京都戦になる。子供の頃に憧れていた選手に4つ下の日本代表MF久保建英を挙げるFC東京下部組織出身のDFは、クラブを通じて「IKOMA FC 奈良で過ごした時