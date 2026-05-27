5月28日からフランスで開催される国際大会に参戦する日本サッカー協会（JFA）は5月27日、フランスで5月28日から6月15日にかけて開催される「第52回Maurice Revello Tournament」に臨むU-19日本代表メンバー23人を発表した。監督は日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフの菅原大介氏が務める。発表されたメンバーには、各Jクラブの下部組織や国内の大学から選ばれた選手たちが名を連ねた。筑波大のGKノグチピント天飛や