監督は山口智氏が務める日本サッカー協会（JFA）は5月27日、6月2日から28日にかけてメキシコとアメリカで行われる北中米遠征に臨むU-19日本代表メンバー25人を発表した。また、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む森保ジャパンのトレーニングパートナーを務める。今回の遠征では、現地時間6月5日にU-19メキシコ代表、9日にU-19アメリカ代表との国際親善試合が組まれている。チームを率いる監督には、日本サッカー協会ナショナル