坂出市役所(資料) 香川県坂出市は、「着地型」の観光コンテンツを生み出すことを目的に、地域の観光資源を生かした体験プログラムに補助金を出します。 金時みかんなど農業体験、シーカヤックやトレッキングなど自然を生かした体験、まち歩きやうどん打ちなど歴史・文化資産を生かしたプログラムなどに経費の2分の1以内、最大50万円を補助します。 「着地型観光」は、訪問した人が市内に滞在するような観光のこと