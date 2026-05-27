北朝鮮が26日、新型戦術弾道ミサイルや放射砲、戦術巡航ミサイルの試験発射を実施し、誘導・航法性能を点検したと発表した。首都圏を狙った対南用の新型戦術兵器を同時多発的に発射することで韓米の防空網を無力化できるという自信を表明したと見ることができる。また、「核・通常兵器の高度化」基調を通じて自国に有利な外交・軍事的環境を形成する狙いがあるという分析が出ている。朝鮮中央通信は26日、金正恩（キム・ジョンウン