アルゼンチン史上初めて、子どもを持つ女性がミス・ユニバース代表に選ばれ、世界大会に出場することになった。26日（現地時間）、現地メディアによると、話題の人物はモデルのタマラ・ロゴウスキさん（28）で、地域大会優勝に続き、25日午後に開かれた本選でも1位に輝いた。「ベストフェイス賞」と「イブニングドレス賞」も獲得し、3冠を達成した。ロゴウスキさんは受賞の感想で、「マーケティング専門家として、言葉が持つ力を知