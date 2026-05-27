◇ナ・リーグドジャース15―6ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でロッキーズに勝利を収め、4連勝を果たした。打線は序盤から着実に得点を積み重ね、今季最多タイの15得点を記録。移籍後、初登板初先発となったエリック・ラウアー投手（30）も6回4安打1失点の好投で同初勝利を挙げた。確実に試合をつくった。初回、先頭のカストロを左飛に打ち取ると、続くフリーマンをカッ