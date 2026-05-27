令和８年５月２７日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため平年並か高く、かなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してください。東・西日本の向こう２週間の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため高い日が多く、かなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意