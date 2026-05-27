サンフレッチェ広島は26日、MFトルガイ・アルスランとMF茶島雄介が明治安田J1百年構想リーグをもって現役引退することを発表した。アルスランは1990年生まれの現在35歳。母国ドイツのハンブルガーSVでプロキャリアをスタートさせると、トルコやイタリア、オーストラリアでのプレーを経て2024年夏に広島へ加入した。負傷に悩まされながらも、ここまで公式戦通算50試合に出場し13ゴール2アシストをマーク。明治安田J1百年構想リ