お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは5月27日、自身のInstagramを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、娘とのツーショットを公開しました。【写真】アンガ山根＆娘のディズニーショット「ステキな親子だな〜」山根さんは「娘と自分の５月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！」と報告し、妻が撮影した娘とのツーショットを投稿。後ろ姿ですが、2人とも脚が長くスタイルがよく見えます。山根さんは