『ミスマガジン2025』“ミスヤングマガジン”の晴こころ、“ミス週刊少年マガジン” 江下晏梨が、25日発売の『週刊ヤングマガジン』26号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場する。【写真】圧巻のプロポーションを誇る晴こころ＆江下晏梨晴＆江下の期待の仲良しコンビ“あんはる”が、「初めての姉妹旅行」というテーマで撮り下ろし。面倒見の良い姉・あんちゃん＆愛されキャラの妹・はるこが長崎へ。江下の八頭身スタイルと