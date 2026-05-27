モデルで女優の松島花（36）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。愛猫との写真が反響を呼んでいる。松島は「愛しのごろりん」と書き出し、眠った愛猫との写真をアップ。「2018年に推定6歳で譲渡していただいて、6月で推定14歳になります」と伝えた。そして「2019年に肝性脳症を発症したことで全盲になって今年で7年。目が見えなくなってから抱っこすると暴れちゃうので、こうやってスヤスヤ寝てる時にしかなかなか一