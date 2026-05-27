ヘアケアブランド「エイトザタラソ」とシェアードライン「エイトザタラソ ユー」が、2026年に誕生40周年を迎える人気ゲーム『ドラゴンクエスト』との初コラボレーション商品を数量限定で発売する。ホイミスライムをモチーフにしたポンプデザインや、作品の世界観を取り入れた限定パッケージを展開し、日々のバスタイムを冒険気分に変える特別仕様となる。【画像多数】こだわりがすごい！ベビーパンサーモデルほかコラボ商品全部