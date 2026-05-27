女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。「いなかったら、今でもラジオ番組とかできてない」と語る人物を実名明かした。2年前にデビュー40周年を迎えた菊池。15歳でデビューし、80年代は生放送の歌番組も多く、「歌番組が終わると、ラジオ局で収録をしたりしてました。ニッポン放送でも」と振り返った。すると、番組パーソナリティーの垣花正