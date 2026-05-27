別府市に住む70代女性が去年12月、警察官を名乗る者に700万円余りをだまし取られた事件で、現金を宅配便で受け取ったとして大阪市の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市西区に住む無職の女（33）です。 女は、警察官を名乗る別の人物らと共謀して去年12月、別府市に住む70代女性に「詐欺グループのお金を持っていないか確認する」などと嘘を言い、現金700万円余りを宅配便で大阪市内に送らせだまし取