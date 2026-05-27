大阪府都市ボートレース企業団は6月24日から29日までボートレース住之江で行われるヴィーナスシリーズ第7戦「第37回アクアクイーンカップ」の初日、2日目に開催されるドリーム戦メンバーが、以下の通り決まったと発表した。【初日（24日）12Rドリーム戦】1号艇鎌倉涼（37＝大阪）2号艇小芦るり華（28＝佐賀）3号艇今井美亜（35＝福井）4号艇海野ゆかり（52＝広島）5号艇山本梨菜（28＝佐賀）6号艇