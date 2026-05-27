指名手配された大山賢二容疑者（兵庫県警提供）兵庫県たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と次女千尋さん（52）が殺害された事件で、殺人容疑で指名手配中の住所、職業不詳大山賢二容疑者（42）が事件発覚3日前に職務質問を受けた際、スマートフォンや運転免許証を持っていなかったことが27日、捜査関係者への取材で分かった。所持金はわずかで、県警は現場近辺に潜んでいる可能性も視野に捜索している。捜査関係者によ