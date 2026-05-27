中部電力・浜岡原発の再稼働に向けた審査におけるデータ不正問題をめぐり27日、原子力規制委員会で、審査での不正を防止するため、虚偽の申請について罰則の導入を検討するなど、不正防止対策を強化する方針が示されました。この問題は、中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査の中で、意図的にデータを選定するなどの不正を行い、耐震設計の目安となる「基準地震動」を過小評価していた疑いがあるものです。27日の原子力規制委員