お笑いコンビ、爆笑問題田中裕二（61）太田光（61）が26日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。辞任が発表された巨人の阿部慎之助前監督（47）について言及した。太田から「田中君にはかける言葉もないですけど。放心状態で」と切り出され、田中は「大変。昨日の夜ね、びっくりしました。打ち上げ中で」と返答。太田からさらに「家族のあれですから」と言われ、田中は「何にも言うことない