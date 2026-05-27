DJ・音楽プロデューサーのPsytonic（本名キム・ヨンミン）さんが5月24日に死去した。享年50。【画像】韓国女性DJの“パロディAV”訃報は同僚のDJ AHN氏によって伝えられた。AHNは自身のSNSを通じ、「残念な知らせを伝えることになった。長い間、共に音楽と現場を分かち合ってきたDJ Psytonicことキム・ヨンミンさんが、突然私たちの傍を離れた」と報告。「多忙な中とは思うが、故人を記憶する先後輩や同僚、友人の皆様に、最後を見