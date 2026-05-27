【中須かすみ】 7月 再販予定 価格： 25,300円（通常版） 27,500円（PLUM限定豪華版） ピーエムオフィスエーは、フィギュア「中須かすみ」の再販分を7月に発売する。価格は通常版が25,300円、PLUM限定豪華版が27,500円。 本商品は「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」より小悪魔系スクールアイドル「中須かすみ」をソロ