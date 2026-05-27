ファジアーノ岡山／宮田楽都 選手 サッカー以外の競技でも地域活性化を図ろうと、ファジアーノ岡山がアーチェリーの宮田楽都選手と所属契約を結びました。 宮田選手は熊本県出身で2026年春、近畿大学を卒業した22歳です。2025年は、日本代表として国際大会に出場しました。 政田サッカー場での施設管理業務やアーチェリースクールでコーチなどをしなが