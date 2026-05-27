宿泊税導入を答申 岡山市役所 岡山市の観光振興の新たな財源を検討する委員会が27日、1人1泊200円の宿泊税を導入することなどを市長に答申しました。 検討委員会の三好宏委員長が岡山市の大森市長に答申書を手渡しました。 答申では、持続可能な観光を実現するため、旅館やホテルなどの宿泊施設で1人1泊200円の宿泊税を徴収することが適当としています。 （岡山市宿泊税等検討委員会／三好宏 委員長）「事業者さ