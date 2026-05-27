新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務めるチョコレートプラネット・長田庄平出演で、５月28日（木）開幕のラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする特別番組『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』第４弾を配信中。#４では、ラリードライバーの兼松由奈選手、そして元スピードスケート選手で車が大好きだという〓木菜那とともに、チョコレートプラネット・長田庄平が自身の愛車「TO