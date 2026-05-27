お笑いコンビの極楽とんぼ・山本圭壱（58）の妻でタレントの西野未姫（27）が26日、自身のSNSを更新。8日に誕生したばかりの第2子長男の名前が「山本頑馬（がんば）くん」になったことを報告し、頑馬（がんば）くんが“ガッツポーズ”を決めたベストショットを公開した。【写真】「イケメンやんもう！」「みきちゃんに似てる」ガッツポーズを決める第2子長男・頑馬（がんば）くん西野は「1人目の時とは違ってたくさん候補をだ