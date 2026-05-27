先日ふとSNSで見かけた素敵なインテリア｢流木ガラス｣。関西を拠点に活動しているという｢流木ガラス専門店 FUKUDA FACTORY｣さんのもの。職人さんが1点1点ハンドメイドで製作しているという唯一無二の｢流木ガラス｣をご紹介いたします!一目見たら一瞬で引き込まれてしまう素敵な商品なので、これを見たら欲しくなってしまうかも!是非チェックしてみてください♡ 形やサイズの違う個性の豊かな天然流木 土台として使用されて