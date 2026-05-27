前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が26日に更新された古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。現役時代に苦手だった打者を明かした。苦手な打者について聞かれた吉井氏は「新庄に打たれた」と日本ハム・新庄剛志監督を挙げた。苦手だった要因を「なぜか知らん」としながらも「あいつインコース怖がらないからかな？踏み込んでくるし」と分析。古田氏も「あ〜、何考えてるか分かれへんしな」と納得の表情だった。