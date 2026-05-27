【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、四回に右手甲に死球を受け、五回に代打を送られて退いた。ロバーツ監督は試合後、プレーに支障はなく、２７日（日本時間２８日）のロッキーズ戦では予定通りに大谷を先発させると明らかにした。投打同時に出場するかどうかは、当日の状態を踏まえて判断するとした。試合後の記者会見で、ロバーツ監督は大