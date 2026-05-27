4年ぶり復活2026年4月16日、ホンダは新型乗用EV（電気自動車）「インサイト」を発表しました。シリーズ初のEVとしてクロスオーバーSUVへ刷新されたモデルですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。インサイトは、1999年に登場したホンダ初の量産ハイブリッドカーを起点とするモデル。4年ぶりの復活を果たした今回の新型は、その系譜を受け継ぎながら、シリーズ初の電気自動車として大きく進化した4代目となります