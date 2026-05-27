全長4.7m以下サイズ×140馬力エンジントヨタの台湾法人は2026年5月5日、4ドアセダン「カローラアルティス」の特別仕様車「カローラアルティス60周年記念コレクターズエディション」を発売しました。カローラアルティスは、日本の「カローラ」にあたる伝統的な4ドアセダン。カローラは1966年の初代発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコイ