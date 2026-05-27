私はマキコ。40代後半の共働き夫婦をしています。子どもは高校生になって少しずつ手が離れてきました。後期高齢者の両親は遠方住みで、私は年に2回くらい帰省、2週間に1回のペースで電話をしています。同年代の同僚との会社でのランチでは最近高齢親についての話題もよく出るようになりました。それは今日も例外ではないようすです。同僚は「銀行の窓口で高額振り込みを止められた母親のこと」を話していました。心配ですね。ラン