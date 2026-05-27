記者「追突事故でしょうか。車2台が止まっています。シカです。近くにはシカが倒れています」 【写真を見る】運転中、目の前にシカ（ドライブレコーダーの映像より） 26日午後、熊本県益城町で追突事故が起きました。近くの道路には「シカ」が倒れていて、関係者はRKK熊本放送の取材に対し、「シカを避けようとした」と説明しました。 ドラレコ映像には「道路にシカ」 26日午後1時半ごろに、益城町小谷で撮影され