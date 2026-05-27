お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、50歳の誕生日の27日、初著書「津田日記」（新潮社）を発売し同日、都内で記者発表会を開いた。「津田日記」は、東京〜大阪間を軽快に往復し、仕事、ゴルフ、飲み会、家族サービスと、超多忙な25年に、津田が1日も欠かさずつづった日記、そのものを書籍化した。嫁とケンカ、千鳥の大悟（46）と飲む、ラジオうまくいかない、名探偵のロケしんどい…など、下心も悪口も喜びも悲しみも、日記でも