アイドルデュオ、ROIROM（本多大夢＝25、浜川路己＝20）が26日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時22分）に出演。心理テストで“モテ度”を検証した。心理テストでは「異性に対して一番“ムムム”と思う瞬間は？」という問題が出され、「髪形を変えたのに全然気づかない」、「返信遅いのにSNSは更新」、「財布の中がレシートでパンパン」、「開かない袋を歯で開ける」の4つが選択肢となった。本