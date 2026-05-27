お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が２７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ゴミの持ち去りが頻発されていることに、注意を促した。ごみ清掃員としても活動している滝沢は「変な破られ方をしているごみを僕は何度も見たことがあります」と自身の経験を明かした。滝沢は「僕はごみ清掃を始めてすぐにシュレッダーを買いました！ごみを出してから回収されるまで、どうなるかわからないので、僕は個人情報を絶対に入れないよう