大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月26日の放送に美容家のIKKOが出演し、2026年7月18日に新橋SL広場グランハマー「座・グラン東京」で開催されるIKKO DRAMATIC～BEAUTY MUSIC SHOW～について語った。 小島慶子「でも本当いつもお肌がピカピカで」大竹まこと「さっき化粧品もらったよ。これ何？会社やっ