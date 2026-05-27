お笑いタレントのほんこんが２７日、Ｘを更新。阿部慎之助前巨人監督について俳優の三田村邦彦が投稿した内容に賛同した。三田村は２６日にＸで「親が子供が間違ったことをしたら怒鳴ったり演出家蜷川幸雄氏が物を投げつけた罵声を浴びせたり星野監督が選手をポカリ！これはコンプラ違反？虐待？にあたるかどうかよーく考えてみましょうよ」投稿。「子を育てる親は善悪をどう教える？すべて『虐待』ですませて