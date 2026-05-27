「ボンバーズ」の愛称に恥じない爆発ぶりだった。ヤンキースは２６日（日本時間２７日）、敵地ロイヤルズ戦で３回までに３本塁打で９―０とリードを奪うと、ロサリオの４安打２本塁打を筆頭に先発９人全員が２安打以上のマルチ安打をマーク。２４安打６本塁打１５点で１５―１と圧勝。３連勝をマークした。ＭＬＢ公式サイトはアーロン・ブーン監督の「試合開始直後から得点が追加でき、攻撃の弾みがついた。本当に良い打席がたく