GWに公開された映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が、観客動員数494万人、興収68億円を突破し話題になっている。【もっと読む】サバンナ高橋はいじめ対応でヘタ打った…番組継続も「ライオンCM」は起用見送りに同作は「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（2023年）に続く2作目。マリオとルイージ兄弟に加えて、ヨッシーが登場し、ロゼッタを守る宇宙冒険の旅に出るストーリー。4月1日から先行して全