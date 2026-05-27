【ネオ・この有名人の意外な学歴】#1嵐の大野智と相葉雅紀、二宮和也が通信制高校で学んだそれぞれの事情田村真子（TBSアナウンサー）◇◇◇毎年12月に発表されるオリコンの「好きな女子アナランキング」で一昨年、昨年と2年連続で1位に輝いたTBSの田村真子（30）。スタートからずっとMCを務める朝の情報バラエティー「ラヴィット！」は6年目に突入。昨年末には結婚を発表したが、人気に陰りはまったく見られない