【北欧通貨】ドルクローネはもみ合い＝ノルウェークローネ ドルクローネは9.27台推移。上下ともにやや動きにくい展開。NY原油が重くなっており、こちらもクローネにはやや売り材料。対円では17.18円台推移。17.20前後で目立った動意が見えずにもみ合い。 USDNOK9.2714NOKJPY17.182