◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）決勝トーナメントの女子決勝が行われ、２３歳の長崎美柚（木下グループ）が優勝し、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかんだ。決勝では、準決勝で早田ひな（２５）を破った２１歳の赤江夏星（ともに日本生命）を３―２の激闘の末に退けた。いずれのゲームも接戦を演じた。大接戦を勝ちきった。１―０の第２ゲーム（Ｇ）は先にゲーム