まだ本格的な夏ではないけれど、アイスが食べたくなる今の季節。そんなときにぴったりなのが、熱々コーヒーとひんやりアイスの温度差を楽しむ「アフォガード」です。今、話題のバナナアフォガードをはじめ、インスタントコーヒーで手軽に作れるレシピを5つご紹介します。 ▼まるでカフェの新作！バナナアフォガード 人気カフェの新作としても注目されているバナナ×アフォガードの組み合わせ。濃いめに溶かしたインスタントコー