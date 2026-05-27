お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が２７日、都内で初の単著「津田日記」（新潮社刊）刊行記念記者発表会に出席した。多忙な日々を過ごす津田が２０２５年に、１日たりとも欠かさず手書きでつづった日記が書籍化。毎日の喜びや悲しみ、仕事の反省、時には下心や悪口まで赤裸々につづられている。発売当日を迎え、「まあまあ太い本になりました。本当にありがとうございます」と呼びかけた感謝。書籍化の話を聞いた時のこと