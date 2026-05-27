俳優の羽田美智子（57）が、26日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ファッション迷子の更年期世代必見！夏のユニクロ＆GUコーデ」と打ち出し、自身の担当もしてくれているというスタイリスト・入江未悠さんがコーディネートした3パターンの“ユニクロ＆GU縛りコーデ”を着こなす様子を紹介した。【写真】「ファッション迷子の更年期世代必見！」スタイリスト・入江未悠さんによる3パターンのユニクロ＆GUコーデを着る羽田