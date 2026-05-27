元阪神、オリックス投手でWBC日本代表投手コーチを務めた能見篤史氏（46）が27日までに更新されたヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」にゲスト出演。チームメートだった現役メジャーリーガーの凄さについて語る場面があった。この日は同じ年の2人が焼肉を食べながらロング対談が実現した。五十嵐氏から「山本由伸のスゴいと