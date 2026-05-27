女優で歌手の菊池桃子（58）が27日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜前8・00）にゲスト出演。人生初の作詞・作曲にまつわる意外な事実を明かした。デビュー40周年記念で発表された新曲「Starry Sky」について話が及ぶ中、同局は菊池の作詞・作曲を手掛けたことが紹介された。リスナーから「ご自身が作詞・作曲をされる時には、どんなタイミング、どんな場所、どんな時間帯、あるいはシチュエーシ