きょう発表された全国のガソリンの平均価格は先週から横ばいでした。政府の補助金の影響で170円近辺での値動きが続いています。今月25日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週の調査と同じ1リットルあたり169円20銭でした。3週間ぶりに値下がりが止まりました。調査した石油情報センターは要因について、「政府の補助金により1リットルあたり170円程度に価格がコントロールされていることが大きい」と説明。28日