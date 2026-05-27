政府のインテリジェンス（情報収集・分析機能）を強化するための法律が成立しました。インテリジェンス機能の強化に向け、総理大臣を議長とする「国家情報会議」や、それを支える「国家情報局」を創設することなどを定めた法律は、27日の参議院本会議で討論と採決が行われました。立憲民主党・鬼木誠議員：インテリジェンス能力の強化の名のもとに、個人情報やプライバシーが侵害され、国民を監視するような仕組みが構築されるので